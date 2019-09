Déjà un mois que tu es parti, jusqu’à présent j’ai toujours l’espoir que tu vienne me réveillé avec le bruit de ta moto suivie d’un câlin à Ta fille et à moi comme tout les matin, je savait que tu n’allais pas bien et tout le monde l’a senti ,tu m’a dit bébé j’ai besoin d’être seul un moment stp je veux pas être dérangé , je t’es fait ton plat préféré ,et t’es sorti de la maison à 17h, tu savait à quel point j’étais une tête de mule et que j’allais quand même te dérangé, mais je savait que tu me disait au revoir dans ton dernier mgs , tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde ,et tout les préparatifs du mariage ?finalement j’épouse qui dans environ 4mois? Et Rafna ?, et tes chinois? Tu as pensé ?nous Avons toujours été 3 contre le monde que vais-je devenir sans toi, tu ma brisé le cœur, je n’arrive tjr pas a expliqué ce que je ressens tellement abattu, là seul chose qui me réconforte c’est la certitude de l’immense amour que tu avait à mon égard,à mes côté tu étais comme un enfant, je t’es aimé dès le début et je continue de le faire , je te serais infiniment reconnaissante parce que tu m’a laissé une partie de toi, je me battrais pour notre fille ,tu sait ce qui t’a poussé à m’appeler ta lionne je te promet je te ferais honneur mon lion jamais je t’oublierais mon mari, ma seul prière est que le bon Dieu t’accorde un repos éternel, je t’aime bébé @djarafat ❤️