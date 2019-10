Apres une année longue et difficile,le soleil brille enfin sur la face du défenseur centrale sénégalais de Al-Sailiya .En effet des sources concordantes ont confirmé à Sanslimitesn.com que la femme de l’ancien d’Anderlecht et du Fc Nantes,Fatou Thiam,ancienne miss Sénégal France a accouché d’une petite fille à paris.

Cheikh Ahmadou Kara Mbodj qui évolue à Al-Sailiya (Doha) au Qatar est aux anges d’après des sources proches de la famille qui ont été contactées par la rédaction de Sanslimitesn.com : »La fille de Kara vient de naître ! Fatou et sa fille vont bien grâce à Dieu, l’une que l’autre ! Nous sommes tous très heureux ! », a commenté ce proche de l’international sénégalais.

Nous adressons nos vives félicitations à Mr Kara Mbodj à sa femme et toute sa famille non sans souhaiter une longue vie et une santé de fer à la petite et vivement d’autres petits guerriers à la famille Mbodj.