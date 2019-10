Eh oui ! Apparemment les mois de septembre et octobre appartiennent aux célébrités. Après Hakill, Pape Sidy Fall, Ibou Touré, c’est le Youtubeur Makhfousse qui reçoit une très bonne nouvelle. En effet, son épouse a accouché, apprend Limametti.com d’une source sûre.

Mariés il y a quelques mois, le célèbre humoriste et sa douce moitié, accueillent leur premier bébé. Galsen221 félicite les parents qui doivent être bien heureux et souhaite longue vie et santé de fer au nouveau-né.

Limametti.com