La Gambie est un petit pays d’Afrique de l’Ouest, bordé par le Sénégal et doté d’un étroit littoral sur l’océan Atlantique. Elle est connue pour les écosystèmes variés du fleuve Gambie, qui s’écoule au centre du pays. La faune abondante du parc national de Kiang West et de la Bao Bolong Wetland Reserve inclut des singes, des léopards, des hippopotames, des hyènes ainsi que des oiseaux rares. Banjul, la capitale, et la ville de Serrekunda toute proche offrent un accès aux plages.