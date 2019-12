Hello mes très chers(es)s, je viens par ces mots vous annoncer la fin de ma collaboration avec le groupe Futur Media après 4 ans de fidèles et loyaux services . Je commencerai par dire merci à toute l’équipe de Yewoulen grâce à laquelle j’ai appris énormément de choses. il me sera impossible de finir sans pour autant donner une mention spéciale à Boubacar Ndour qui a toujours eu confiance en moi et ça depuis les débuts, c’est vrai qu’il y a eu des hauts et des bas mais walay kéne gueunou la👌…. Bref merci à toute la GFM.

En ce qui vous concerne mes très chers(es)s, donnons-nous rendez-vous très prochainement avec de nouvelles aventures .

je vous promets une très grande surprise très bientôt😉

love u all🥰🥰🥰 bye

