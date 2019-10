Diaba Sora fait encore rêver ses fans et followers. Elle revient en force pour faire oublier les rumeurs et polémiques sur ses photos et vidéos provocantes. Elle fait peau neuve.

La jet-setteuse malienne et millionnaire a adopté un nouveau look; une nouvelle coupe de cheveux qui lui va à merveille. Diaba fait monter la température avec son charme unique et sa beauté sans pareille. En mettant en avant ses différents atouts, la Kim Kardashian malienne met tout le monde d’accord.