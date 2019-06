05 Photos – Diffusion de montages dégradants sur Facebook :les raisons de l’arrestation de Lamine Ndiaye

Selon les informations de Libération, le nommé Lamine Ndiaye est en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC). Contrairement à ce qui a été dit ce dernier n’a pas été arrêté pour de « simples caricatures». Que non !

Il travaillait avec un certain « Leuz Galsen », identifié sous le nom d’Ibrahima Kane, qui se trouve à l’étranger.

Le duo se livrait à des montages dégradants publiés dans les réseaux sociaux qui n’épargnent aucune personnalité, à commencer par le Prési- dent de la République. Pire, ils avaient même crée la rubrique «doome… du jour» qui servait à dénigrer comme pas possible des autorités.

Avec Dakarbuzz