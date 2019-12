Alors qu’ils viennent de diffuser la première et deuxième épisodes de la saison2 de la série belle mère sur la Sentv où on pourrait voir les plus grands acteurs du pays à l’instar d’Abdoulaye Diakhaté, Awa Djiga Kane et Mamy Diallo de la série « c’est la vie ». Nous avons la confirmation par le biais de sources claires que Khar Média vient de signer avec Edu Ndao qui est un acteur de taille.

Joint par téléphone la maison de production Khar Media déclare n’avoir pas de commentaires à faire, tout en promettant qu’il ne travaillera comme toujours qu’avec des professionnels et meilleurs acteurs du Sénégal dans ses prochaines productions mais et surtout celle de cette saison de « belle-mère ».

Alors la grande question que tous les téléspectateurs et monde du cinema posent c’est: es ce qu’Edu a t-il quitté la série Pod et Marichou pour rejoindre l’equipe de belle mère?

Nous y reviendrons avec plus d’informations.

