05 Photos: (ENSAE) Cérémonie officielle de remise de Diplôme aux élèves sortants

De septembre 2013 à avril 2019, investi de la très haute confiance de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, en ma qualité de Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, j’ai eu l’occasion de jauger, à travers les livrables de haute facture mis à la disposition des Institutions de la République, la performance et l’efficacité de l’ANSD, qui regorge de ressources intellectuelles souvent insoupçonnées, et dispose d’une administration proactive et moderne, à la hauteur des enjeux économiques et sociaux de l’heure.

Pendant six années, avec un personnel dévoué et engagé, dépositaire d’une exaltante mission de développement, de production et de diffusion de l’information économique et sociale, nous avons poursuivi, ensemble, l’œuvre de construction d’une capacité statistique nationale fiable et dynamique, indispensable à la définition, à la réussite, à la mise en œuvre cohérente et conséquente des politiques publiques de développement, ainsi qu’à leur évaluation régulière.

Grâce à l’abnégation et au professionnalisme de ses agents, l’ANSD est devenue une structure de référence, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Elle force le respect par la fréquence et les délais de diffusion rigoureusement observés des statistiques nationales, l’accessibilité des données au public, ainsi que l’intégrité et la qualité desdites données, lorsqu’elles sont diffusées. Adepte de la rupture constructive, l’ANSD s’est également illustrée récemment dans le développement et la production de statistiques innovantes.

Ainsi, de 2012 à 2018, la capacité globale statistique du Sénégal, évaluée par la Banque mondiale, est passée d’un niveau de 63,3 (sur une échelle de 0 – 100) à 85,6, soit une progression de 3,7 points en moyenne par an. Cette impressionnante progression a, au demeurant, permis à notre pays d’occuper en 2018 la deuxième place parmi les pays africains, derrière l’Egypte, dans le classement des pays ayant la meilleure capacité globale statistique.