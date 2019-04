05 Photos: Explosion du gaz butane à Niary Tally :Voici Rosalie Mendy mortellement emportée

Samedi macabre à Niary Tally. En effet, trois membres d’une famille chrétienne sont morts asphyxiés par du gaz butane dans leur chambre, rapporte Zik Fm. Les victimes : Marie Gomis et ses deux filles.

Les sapeurs pompiers, qui ont accouru, ont évacué les corps sans vie. Sur les lieux, proches parents, voisins et amis sont consternés.

Une voisine : « Elles sont toutes décédées ce matin. Vers 8h je suis passée devant la chambre et je me suis dit que Marie Gomis était en train de préparer le ngalakh. Mais la porte était fermée. »

La même voisine informe d’ailleurs que les filles de Marie Gomis étaient des étudiantes âgées de 20 ans et 25 ans.

