05 Photos – Fraude bancaire : Assane Lopy récidive et pompe les comptes d’Abdou Wahab Bengeloune

Récemment élargi de prison, le « jeune milliardaire de Facebook » a été interpellé. Selon Libération, Assane Lopy est poursuivi dans une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs, de vol de données, fraude bancaire, complicité et recel de malfaiteurs.

Le journal signale que la victime n’est personne d’autre que le leader du mouvement « Wahab Président », Abdoul Wahab Bengeloune, candidat recalé par le parrainage à l’élection présidentielle du 24 février dernier, qui aurait porté plainte après que ses cartes bancaires de la CBAO et de la SGBS ont été frauduleusement utilisées sur des sites marchands établis en France.

Selon le plaignant, rapporte la source, seuls son chauffeur et son garde du corps, ont accès à ses cartes. D’après l’enquête menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), ces derniers seraient mêlés à cette affaire.

En effet, les investigations menées ont permis de découvrir que les achats ont été effectués aux noms de deux ressortissantes sénégalaises dénommées Mame Marie Diop et Ndiémé Faye, établies respectivement en France et au Maroc. Selon le modus operandi, elles expédiaient les produits au Sénégal via GP, une fois récupérés.

La poursuite des investigations a révélé qu’elles agissaient pour le compte des nommés Dame Thiam, Abdoulaye Sané, vigile de la victime, et Mouhamadou Sambou, le chauffeur. Le premier nommé, Dame Thiam, a publié sur son statut Instagram des vidéos en compagnie d’Assane Malick Lopy, en voiture ou à l’hôtel. Dix (10) suspects ont été interpellés.

