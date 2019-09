Le rendez-vous de la grande fête africaine de Belgique a vécu. Le spectacle a été grandiose le 14 septembre dernier au soir avec une prestation de haute facture de l’artiste Youssou Ndour et le Super Etoile dans l’antre comble de Forest National à Bruxelles.

Avec un public mixte venu nombreux de tous les horizons de l’Europe, le concert a été au finish exceptionnel. Après une belle première du virtuose de hoddu Malick Pathé Sow et d’autres artistes, Youssou Ndour, accompagné de son groupe, Mbaye Diéye Faye, Assane Thiam, Ibou Cissé, Jimmy Mbaye etc, a élevé le niveau comme à son habitude. Véritable bête de scène, il a offert une prestation XXL au public dans une salle surchauffée, ambiancée par Mbaye Diéye Faye et les envolées de son danseur Pape Moussa.

Avec une organisation bien réussie, l’artiste planétaire a remercié les artisans de ce concert, en l’occurrence Momar Dieng Diallo, Nicolas, Thierno Niang ou encore El Hadji Séne. Dans la même veine, Youssou Ndour a rendu hommage à Binta Sagna, décédée le mois dernier et qui avait été active lors de son concert de 2018 à Bruxelles.