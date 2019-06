(05 Photos) inna lilahi wa ina ilayhi rajioun : Bijou Ngoné de la 2S TV en deuil

La triste nouvelle est tombée ce dimanche 9 Juin 2019. Sadia Thioune est décédé des suites d’un malaise survenu dans son bureau.

Depuis le rappel à Dieu du désormais ex patron des établissements DAMEL (une chaine de boucheries), les témoignages sont unanimes et tout le monde se confond sur les qualités exemplaires de cet entrepreneur arraché à l’affection des siens. Et, comme disait l’autre, nous sommes tous mortels et chaque individu est confronté, tôt ou tard, à la perte d’un être cher et va devoir faire face à une situation qui, comme un séisme, détruit tout sur son passage.

Aux dernières nouvelles, ce talibé du regretté Serigne Mourtada Mbacké repose désormais