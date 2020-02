05 Photos: Jihanne l’épouse du défenseur Sénégalais, Pape Abou Cissé avec sa fille

Le football /futbol/ (dans la langue orale, par apocope, le foot), ou soccer (/sɔkœʁ/, en anglais : [ˈsɑkə]; en Amérique du Nord), est un sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de onze joueurs dans un stade, que ce soit sur un terrain gazonné ou sur un plancher. L’objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l’autre équipe.

0 Heart 0 Haha 0 Love 0 Wow 0 Yay 0 Sad 0 Poop 0 Angry Voted Thanks!