05 Photos: Journées éducatives et culturelles du CEM MACIRE BA de Kedougou avec Ousmane Sylla

Mr Ousmane Sylla responsable politique APR à Kédougou souhaite qu’un focus important se fasse sur l’orientation des élèves. Il souhaite miser sur l’enseignement scientifique et la formation professionnelle à Kédougou pour traiter le problème de l’emploi des jeunes de la région dans les sociétés minières.

Nous vous proposons le discours de ce dernier lors des journées éducatives et culturelles du CEM MACIRE BA de Kédougou:

Discours du Parrain et Président du FCP

Mesdames, messieurs les responsables administratifs du CEM #MaciréBA,

Mesdames, messieurs les membres du corp professoral, Chers parents,

Chers invités,

Chers élèves.

En tant qu’ancien élève de ce collège, revenir ici dans de telles circonstances, célébration des journées éducatives et culturelles, est tout simplement un honneur pour moi.

Je suis comblé et vous remercie encore de la confiance accordée à ma modeste personne pour parrainer ces journées qui sont toujours un grand moment dans l’évolution de tout établissement scolaire en général et du CEM #MaciréBA en particulier.

Le thème de cette journée :

La jeunesse citoyenne s’engage pour une propreté durable et un développement inclusif.

Le président de la république Macky Sall nous exhorte à œuvrer davantage pour la jeunesse et la propreté de notre pays.

Nous célébrons ces journées dans un contexte particulier ou beaucoup de jeunes filles et garçons sont dans les zones d’orpaillage (Djouras). Des frères et sœurs de chacun d’entre nous ici dont la place est dans les classes mais non dans les (Djouras). Bien sûr ces enfants doivent être suivis et accompagnés par les parents d’abord parce que c’est de leur responsabilité, mais par chacun d’entre nous qui pense pouvoir convaincre un ami ou une amie de continuer les études, parce que c’est seulement par l’éducation que Kédougou arrivera à s’imposer comme une région incontournable au niveau national et international.

Ce n’est pas par les richesses de la région en terme de ressources naturelles, mais plutôt par ses ressources humaines que nous arriverons ensemble à changer Kédougou.

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson Mandela

Mais rien est perdu encore parce que nous kedovins, nous ne sommes pas des défaitistes mais des combattants. Aujourd’hui nous avons beaucoup d’intellectuels, des gens bien formés dans presque tous les domaines. C’est une chose à saluer, mais nous devons tout faire pour maintenir au maximum un plus grand nombre de nos fils et filles à l’école, il y va de l’avenir de cette belle région.

C’est pourquoi je voudrais vous dire ici mesdames, messieurs, que la question de l’éducation est une priorité dans notre projet pour un Kédougou meilleur, combat que nous menons au sein de notre mouvement citoyen pour le développement de notre région.

Je ne pourrai terminer ce discours sans remercier encore une fois de plus tous les professeurs car ce n’est pas facile. Nous devons œuvrer davantage pour améliorer leurs conditions de travail. J’appelle à toutes les autorités à œuvrer pour que Kédougou soit un jour un lieu convoité et non redouté lors des affectations.

Je souhaite que nous poursuivions nos actions ensemble car ce n’est que dans l’unité que notre chère région se développera.

Je vous remercie de votre attention et Ensemble, réinventons l’avenir de Kédougou.