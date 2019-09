Il y a quelques mois, on comparait l’actrice Dieyna à Abiba à cause de son talent et ses atouts. Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle fait des ravages et attire le regard.

Dieyna est une perle rare à la voix d’or qui peut marquer son empreinte dans la musique sénégalaise. Découvrez cette beauté divine toute étincelante avant même ses 20 ans.