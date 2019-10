Pourquoi la princesse Shyngle rompt ses fiançailles d’un mois avec son petit ami sénégalais ? Une question qui taraude le monde people. Même si des bribes de réponses ont été données, ça-et-là.

Célibataire

La princesse Shyngle, d’origine gambienne, est de nouveau célibataire, après les fiançailles d’un mois avec son petit ami. Selon shakarasquare.com, visité mercredi par Senego, l’actrice basée au Ghana a décidé de rester célibataire après que son fiancé sénégalais a eu des démêlés judiciaires.

Petit ami

Frederic Badji a été récemment arrêté, en septembre dernier, pour fraude présumée à New York, aux Etats-Unis. Au moment où la princesse Shyngle annonçait qu’elle quittait les médias sociaux. Et, Shyngle a depuis déménagé de chez lui dans le New Jersey et mis fin aux fiançailles.

Au commencement

Pour rappel, son petit ami sénégalais, Frédéric Badji, avait, lors de leur dîner romantique le 1er septembre 2019, entendu la Gambienne répondre oui à sa demande de mariage. D’ailleurs, la princesse Shyngle avait écrit sur peacefmonline.com: » J’ai dit oui. Omggggg Je suis littéralement toujours sur le nuage en ce moment, le 1er septembre 2019. L’amour de ma vie s’est mis à genoux et m’a demandé de l’épouser. Je suis un fiancé complet avec la bague de diamant la plus dopée qui soit ».