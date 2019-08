Zeyna Ndour est déjà sur les traces de sa mère Viviane Chidid. Cette jeune fille qui pousse vite, commence à s’imposer avec son charme et sa beauté. Sur les réseaux sociaux, elle multiplie ses nombres de followers et impressionne plus d’un.

Les derniers clichés de la fille du Jolof Band et de Bouba Ndour, confirme son élégance. Zeyna dépasse déjà sa charmante mère et élève le niveau.