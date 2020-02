On ne parle plus de la beauté de l’épouse de Pape Cheikh Diallo, Kya Aidara. L’ancienne animatrice de la TFM sur le plateau « Yewuleen », est, depuis son mariage, devenue une femme très discrète. Elle fait la fierté de son mari Pape Cheikh Diallo. Et depuis que celui-ci lui a passé la bague au doigt, elle a entamé une nouvelle vie. On entend presque plus parler d’elle. Kya Aidara fait tout dans la discrétion malgré la popularité de son mari.

Kya Aidara a pu intégrer cette simplicité dans son port vestimentaire. Par exemple, lors du baptême de la fille de Cheikhou Kouyaté, elle est apparue avec une robe très simple et un maquillage très discret. La douce moitié de Pape Cheikh Diallo n’a pas voulu être au centre de l’attention malgré sa relation avec Zahra Mbow, l’épouse de Kouyaté. C’est une attitude que ses proches apprécient beaucoup. Kya Aidara n’est plus celle qu’elle a été il y a quelques années auparavant.

