Une vieille tradition respectée. Comme à l’accoutumée et ce, depuis 1985, l’artiste chanteur Baaba Maal a célébré la Tabaski à Yene, dans le département de Rufisque (Région de Dakar), où il a élu domicile depuis une trentaine d’années.

Le lead vocal du Dande Leñol célèbre la fête religieuse dans cette commune à l’extrémité est de la région de Dakar, en allant vers Mbour. Après la prière, l’imam El Hadji Assane Kâ a profité de la tribune pour adresser ses remerciements à Baaba Maal, qui selon lui, a toujours été un voisin respectable, qui ne cesse de motiver et accompagner la jeunesse de la localité.

Pour sa part, Baaba Maal s’est félicité d’avoir respecté la tradition : « Je le fais avec le plus grand plaisir parce que je suis parfaitement intégré ici, l’on m’associe à tout ce qui se fait et ça me va droit au coeur. J’en profite pour présenter mes voeux de bonne fête à toute la communauté musulmane, particulièrement à ceux d’ici et des villages environnants », dira-t-il.

L’artiste a ensuite sacrifié à la tradition, en immolant un bélier blanc pour les besoins du sacrifice du prophète Ibrahim.