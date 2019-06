05 Photos – Le cadeau offert par un partenaire aux joueurs de Liverpool pour leur victoire en Ligue des Champions

Un iPhone Xmax en or 24 carats, c’est le cadeau offert par un partenaire à chaque joueur de Liverpool pour leur victoire en Ligue des Champions. Il fait bon d’être joueur de football mais encore plus quand vous soulevez la plus prestigieuse coupe d’Europe. Les joueurs de Liverpool n’ont pas fini de savourer leur titre acquis ce samedi aux dépens de Totthenam.

En plus du titre qui viendra garnir leur carrière, une médaille, la coupe aux grosses oreilles, les joueurs ont perçu de grosses primes à la clé. Et les partenaires et sponsors du club s’empressent également d’envoyer des cadeaux de félicitations aux champions d’Europe. Et leur partenaire Idesign gold n’a pas lésiné sur les moyens pour casser la baraque et offrir un iPhone Xmax en or 24 carats à chaque joueur des Reds.