Le rappeur Moustapha Gningue, alias Fata, et son épouse ont encore eux des enfants. Ils ont eu des jumeaux (fille et garçon) la semaine dernière.

Fata a baptisé ses enfants Alé, le nom de son père, et Mame Ndiaye, celui de sa belle-mère qui est l’épouse de Mbaye Dieye Faye.

En postant des photos de la cérémonie, l’ancien membre du groupe de rap CBV ajoute un petit message de sa chanson « Ngenté li ». « Niade Khar Mi Mou Teude. Tek Paaka Si Poute Bi Reude. Wax Bismilah Bagn Mou Méde. Déréte Tourou Niou Waxe Toure Bi Nieupe. Alhamdulilah thanks God the almighty wifey brought me twins that goes the name of sama Papa Alé Ak Sama Goro Mame Ndiaye.»