Le corps de la toute première Première Dame de la République du Sénégal, Colette Hubert Senghor, est arrivé ce mardi, tard dans la nuit à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Décédée le lundi 18 novembre 2019, à l’âge de 94 ans, à Verson (Normandie, France), Colette Senghor a été transférée au Sénégal conformément à son souhait, pour se faire inhumer près de son mari, Léopold Sédar Senghor, et de son fils Philippe Maguilen Senghor.

Après une messe de requiem donnée en son honneur chez elle à Verson, le corps de l’ex Première Dame est arrivé cette nuit, à bord d’un vol de la compagnie Air France. A l’AIBD, la dépouille a été accueillie par plusieurs autorités de l’Etat ainsi que certaines figures marquantes du Parti socialiste, entre autres Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale et ex proche collaborateur de Senghor, Mouhamad Boun Abdallah Dionne ancien Premier ministre et actuel Secrétaire général de la Présidence, ou encore Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT et Secrétaire général du Parti socialiste, héritage de Senghor.

Il y avait également à l’accueil, d’autres personnes qui furent très proche de la famille Senghor à l’instar de l’avocat Me Boucounta Diallo ou des membres de la famille de la défunte chanteuse sérère Yandé Codou Sène comme sa fille, Fatou Mbaye.

La religieuse Marie-Madeleine, une sœur de la défunte et le maire de la ville de Verson, Michel Marie, sont également à Dakar pour accompagner Colette Senghor dans sa dernière demeure.

Ce mercredi, une messe de requiem sera dite à 15h30 à la cathédrale du Souvenir africain de Dakar, en présence de Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale et du conseil d’administration de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Colette Hubert Senghor sera inhumée jeudi, au cimetière de Bel Air de Dakar.

