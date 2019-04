05 Photos : les images du Sénégalais devenu le premier débuté noir en Espagne

Le parti socialiste espagnol a remporté les législatives de ce dimanche avec plus de 29 pour cent des voix soit 123 députés. Toutefois, c’est une victoire sans majorité absolue. Luc André Diouf est le premier noir élu en Espagne.

Luc André Diouf vit depuis près de trois décennies à Las Palmas de Gran Canaria, où il est devenu une référence dans le mouvement syndical. Après avoir souffert du manque de papiers, il est secrétaire fédéral politique des réfugiés du PSOE (Parti socialiste ouvrier).

Luc André Diouf parle six langues. Rien que cela fera de lui un député différent. Son parcours de combattant, celui d’un immigré qui est sorti de l’ombre en devenant une référence pour le mouvement syndical canarien.

Né à Joal, au Sénégal en 1965, le secrétaire fédéral des réfugiés du PSOE vit depuis 27 ans à Gran Canaria, où il a été un immigrant irrégulier. Diouf arrivé dans les îles des cayucos par avion et avec un visa touriste temporaire, y a vécu l’enfer.

« Je n’avais plus d’argent et j’ai dû dormir sur la plage de Las Canteras pendant 45 jours. Je ne mangeais qu’une fois par jour.», dit-il sur publico.

C’était l’époque du ministre José Luis Corcuera, promoteur d’une loi entrée dans l’histoire appelée « la patada de la patada en la puerta » (le coup de pied dans la porte). Elle permettait à la police d’interpeller et d’arrêter des personnes en situation irrégulière dans toutes les circonstances.

C’est pourquoi Diouf et onze autres immigrants sortaient à peine. « Un matin, la police a frappé à notre porte. J’ai été sauvé d’être renvoyé au Sénégal à cause du livret de famille de ma fille et parce que je suivais le traitement à la maison », se souvient-il.

De là, Diouf a été recruté en 2016, par le secrétaire général du PSOE, Pedro Sánchez, pour son projet de gouvernement fantôme.

L’immigrant, alors en situation irrégulière, parlait français, anglais, sérère et wolof en 1992, apprenait l’espagnol à grande vitesse et s’était inscrit en allemand. Il a travaillé dans un hôtel à Fuerteventura, d’où il est parti un mois plus tard, car n’étant pas régularisé.

