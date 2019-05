05 Photos – Liverpool vs Barcelone : Sadio Mané endosse le costume de sauveur

Battu à l’aller par la bande à Lionel Messi sur le score de 3 buts à 0, Liverpool jouera la phase retour à 19 heures, sans son « trio ».Orphelin de Mouhamed Salah, l’actuel meilleur buteur de la premier League (22 réalisations) et Firmino le métronome des Reds, Kloop va devoir compter sur le Sénégalais ce soir pour une deuxième finale consécutive en ligue des champions.

Sadio Mané est en pleine forme, mais sera-ce suffisant pour renverser la tendance?

En tout cas Klopp n’est pas sans alternative pour épauler Mané. Xherdan Shaqiri pourrait bien occuper une aile. En pointe, Divock Origi, buteur providentiel samedi, ou Daniel Sturridge ont déjà plusieurs fois dépanné avec succès.Candidat sérieux pour le ballon d’Or 2019 et meilleur joueur Africain, Sadio Mané a l’obligation de livrer un match Xxxl pour sauver ses pairs d’une éventuelle saison blanche.Ce qui fait beaucoup de pression sur les épaules de Sadio Mané, pour faire la différence.

« Deux des meilleurs attaquants du monde ne sont pas disponibles demain soir et nous devons marquer quatre buts contre Barcelone pour nous qualifier au terme des 90 minutes, a souligné l’ancien coach du Borussia Dortmund. Ça ne rend pas la vie plus facile, mais tant qu’on a 11 joueurs sur le terrain, on va essayer ».

Un duel qui semble déjà difficile pour les Reds