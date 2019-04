Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune SARR a rencontré ce mardi, les acteurs de la Fédération patronale du Tourisme et de l’Hôtellerie en vue d’échanger sur les programmes à venir et les projets en cours, pour la revalorisation du Tourisme au Sénégal.

