Membre de Now United, un groupe mondial de musique pop composé de 14 artistes, Mame Diarra Sylla de Sen Petit Gallé est la nouvelle chouchou du public des réseaux sociaux sénégalais.

Tyga, de son vrai nom Michael Ray Nguyen-Stevenson, né le 19 novembre 1989 à Gardena, en Californie, est un rappeur américain. Il est signé sous les labels Young Money Entertainment, Cash Money Records et Universal Motown Records.

Il se fait connaître du grand public avec son premier single Coconut Juice, en duo avec son cousin Travie McCoy. Après avoir rejoint Young Money Entertainment, il sort son premier album sous un grand label, Careless World: Rise of the Last King, dont sont issus les tubes Faded, Far Away et Make It Nasty. En 2013, il sort un album intitulé Hotel California. Ses derniers albums sortent en 2015 : Fan of a Fan: The Album, entièrement enregistré avec Chris Brown et contenant les singles Ayo et Bitches and Marajuana ; et The Gold Album: 18th Dynasty un peu plus tard dans l’année.

La star sénégalaise voyageant un peu partout à travers le monde, s’est affichée ce week-end avec TYGA, une grosse pointure de la musique américaine et mondiale