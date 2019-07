Yacine Diop n’aime pas visiblement les cheveux longs. La basketteuse ne cesse de changer de coiffure à chaque fois que l’occasion se présente. Et pour découvrir ses looks, il faut pointer à son Instagram pour être au parfum de ses news. Cette fois-ci, l’internationale sénégalaise a opté pour le blond platine et ça attire les regards.

GALSEN221TV