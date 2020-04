Tard dans la nuit d’hier, j’ai été informé de la perte de plus de 290 ovins dans le département de Nioro du Rip, plus précisément dans les communes de Médina Sabakh et Aynoumane. Ainsi, j’ai très vite organisé mes services pour m’y rendre, cet après-midi, afin de constater de visu la situation et d’apporter le soutien de l’Etat aux éleveurs sinistrés en ces circonstances difficiles.

Cette visite m’a servi également de tribune pour rappeler aux éleveurs les nombreux efforts consentis par l’Etat qui a dégagé une enveloppe de 3 milliards pour mieux les accompagner en cette période de crise.

