05 Photos – “Oumra” 2019 : les images du ministre Abdou Karim Sall à la Mecque

GALSEN221 – Il n’y a pas que les footballeurs internationaux sénégalais (Gana Guèye, Kouyaté, Pape Ndiaye Souaré) et les Peoples (Wally Seck) qui ont pris la direction de la Mecque en ce mois béni de Ramadan. Les politiques sont également présents. En effet, comme on peut le voir sur ces images, monsieur Abdou Karim Sall, nommé à la tête du ministère de l’Environnement et du développement lors du remaniement qui a suivi la réélection du président Macky Sall, s’est également rendu à la Mecque pour effectuer le “Oumra”.

