05 Photos- Protocole du Palais : Voici les Images qui font polémique sur la toile

C’est à la dernière minute précédent la déclaration commune des chefs d’États du Sénégal et de l’Égypte, Macky Sall et Abdel Fatah Al Sisi qu’une erreur à été constatée sur la confection du drapeau du pays des Pharaons.

C’est un membre du protocole, plus précisément un militaire de la délégation égyptienne qui a constaté le fait.

C’est par la suite que le soldat en a fait état auprès des autorités de la délégation. Il s’en est suivi une concertation collégiale des membres du service du protole égyptien.

Tout de suite après avoir pris leur décision de faire corriger l’erreur sur le drapeau, plus précisément sur l’aigle au milieu, ils ont interpellé le protocole sénégalais. Et c’est En Hadji Hamidou Kassé qui s’est présenté avec d’autres personnels de la Présidence de la République du Sénégal pour s’expliquer avec les égyptiens.

Étant donné que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne était directement devant la scène, il est interpellé. C’est à la suite de son intervention pour apporter une solution, que le préposé à la sonorisation à la Présidence, Ndoye a commencé à faire dans le badigeonnage de la plaquette. Mais, devant la détermination de la délégation égyptienne qui voulait que ce soit bien fait et correctement fait, il a été décidé tout bonnement d’enlever les plaquettes sur les deux pupitres des deux chefs d’États. Et Ndoye s’est tout simplement exécuté en les élevant juste au moment où Macky Sall et Abdel Fatah Al Sisi franchissaient la porte de la salle des banquets.

Finalement c’est devant deux pupitres sans plaquettes indicatrices de l’événement que les deux présidents se sont adressés à leur peuple et au monde entier.

Cet épisode marque un manque criard de professionnalisme qu’il faudra corriger chez les personnels du palais afin d’éviter que pareil incident ne se reproduise. C’est une faute protocolaire et diplomatique qui vient entacher le premier acte de la diplomatie sénégalaise à l’occasion de la visite du président Abdel Fatah Al Sisi à Dakar.