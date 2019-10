Shatta Bandle, c’est le nom qui circule sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Mais qui est-ce ? Et d’où vient sa fortune ?

Idris Firdaus alias Shatta Bandle est originaire du Ghana. Il a la tchatche et expose sa richesse. Atteint de nanisme, ce jeune homme est la sensation sur internet au Ghana. Il fréquente des stars et est invité à plusieurs événements. Mais depuis quelques temps, on dirait que c’est toute l’Afrique qu’il vise.

En effet, il a récemment défié Aliko Dangote, en disant qu’il est plus riche que l’homme d’affaires nigérian. Une déclaration qui n’est pas passée inapperçue, parce que certains internautes ont commencé à clasher Shatta. « Vas arranger tes dents d’abord avant de te comparer à Dangote » ou encore « Augmente un peu ta taille et deviens beau puisque tu dis que l’argent peux tout faire » sont le genre de commentaires qu’il reçoit. Mais ce n’est pas son problème, il affirme que Dangoté est son « petit ».

Il sort entouré de gardes, il expose des dollars à tout va… Ce buzz qu’il crée autour de lui l’a donc fait connaître au Nigéria et on le découvre à travers le continent. De plus, sur les médias anglophones on le retrouve déjà grâce à la référence « l’homme qui dit être plus riche que Dangote« . Mais est-ce qu’il est vraiment riche? C’est la question que tout le monde se pose. En fait, Shatta Bandle est l’ami d’un riche homme d’affaires. Et puisque les « enquêteurs » des médias anglophones n’ont pas encore trouvé la source de sa fortune. Ils se demandent si c’est pas un côcô. Est-ce que c’est pas dans l’argent de son pote que le gars fait son malin ?