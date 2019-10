Le tunnel du Train express régional (Ter) est dans l’eau. Les précipitations de ce dimanche matin à Rufisque ont inondé le tunnel.

Forte pluie…

Le tunnel du Train express régional (Ter) a encore causé beaucoup de désagréments aux populations de Rufisque, après la forte pluie qui a arrosé Rufisque.

Calvaire…

Un vrai calvaire à Rufisque. Des embouteillages, des blocages notés dans la mobilité des élèves et travailleurs qui ont eu du mal à rejoindre soit leurs écoles ou leurs lieux de travail. Et seules quelques voies de contournement sont praticables.

Promesses…

Pour rappel, Abdoulaye Lô, Directeur général de l’Agence nationale des chemins de fer (Ancf), avait assuré que Rufisque et les autres villes sur le long du tracé du chemin de fer ne connaîtront plus des débordements d’eau causés par les travaux du Ter. Mais après la forte pluie de dimanche, on constate que le tunnel du Ter est encore sous les eaux.