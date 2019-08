Sadio Mané s’est déclaré apte à entamer demain mercredi soir la Super Coupe de Liverpool contre Chelsea. Il insiste sur le fait que la fatigue n’est qu’un obstacle mental qu’il continue de surmonter.

Mané ne croit pas à la fatigue

Sadio Mané est revenu à Liverpool la semaine dernière après une pause de 16 jours après avoir aidé le Sénégal à atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations le mois dernier.

Le n ° 10 des Reds est rentré à la 74e minute lors de la première journée de la Premier League vendredi soir contre Norwich City. Il pense désormais qu’il est dans un bon état pour figurer dans le onzième match de Jürgen Klopp, contre Chelsea demain.

« Oui, je pense que je suis prêt à commencer », a-t-il déclaré mardi lors d’une conférence de presse d’avant-match à Istanbul. « La fatigue, je pense, c’est dans tête. Je joue au football professionnel depuis longtemps, et je pense ne jamais avoir de vacances de plus de 20 jours depuis]sept ans maintenant. « J’y suis habitué et, bien sûr, je suis prêt. Je suis ici, alors faisons-le », a-t-il expliqué.

Liverpool pour un autre trophée, demain

Une autre occasion des champions d’Europe de remporter un trophée européen les mène à Istanbul, lieu du mythique triomphe du club en 2005, lors de la victoire du Milan AC sur le Milan AC. L’attaquant sénégalais Sadio Mané est déterminé à faire en sorte que les Reds quittent la ville turque avec un trophée à nouveau. « J’espère que demain ce sera pareil, nous allons gagner. Nous travaillons pour cela et nous allons tout faire pour gagner et continuer à être un terrain privilégié pour Liverpool », a-t-il poursuivi.