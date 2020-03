Lena Gueye, l’ex de Balla Gaye 2 n’est pas apparue dans les médias depuis plus d’un mois. L’actrice, fidèle à sa réputation, adore mettre en avant son physique sur les réseaux sociaux et recevoir de nombreux compliments.

Entre la beauté de Léna se cache aussi une actrice très professionnelle. Elle a joué dans plusieurs sketchs et séries, mais elle a battu les records grâce à la série Mbettel où elle incarne le rôle de la deuxième femme de Papa Diouf.

On ne cesse de parler de sa vie privée notamment de la relation avec Balla Gaye 2 qui aujourd»hui laisse tout le monde dans une situation très perplexe. charmante, son teint et sa prestance font d’elle une femme qui attire et hypnotise facilement ses hommes.