Ouagadougou accueille ce week-end un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Elle porte sur la sécurité en Afrique de l’Ouest. Les membres de la CEDEAO seront présents ainsi que le président de la Mauritanie et du Tchad. Le terrorisme en Afrique de l’Ouest se repend de plus en plus et alerte les pays de cette partie d’Afrique.

On se souvient de la période noire en 2016 en Côte d’Ivoire et les séries de massacres qui se font de plus en plus nombreux au Mali. Le président Macky Sall, membre de l’organisme, est déjà arrivée dans la capitale Burkinabé.

Voici les photos de son arrivée spectaculaire à l’aéroport :