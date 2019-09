L’accident a eu lieu ce matin. Un camion rempli de sodas s’est renversé sur la route de Mbour, à l’entrée de Thiès juste en face de la décharge dans le sens Sindia. La police est présentement sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. On ignore si le conducteur s’en est sorti indemne.

Il faut simplement noter que pas plus tard que lundi dernier, un autre camion s’était renversé sur cette même route, très étroite et accidentogène et par laquelle transitent plusieurs milliers de véhicules par jour, en provenance ou en direction de l’autoroute à péage, vers Dakar, Mbour ou Touba.

L’élargissement de cet axe routier, annoncé depuis plusieurs mois, peine à se réaliser.