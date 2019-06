05 Photos: Universal Music Africa: Pape Diouf décroche le plus gros contrat de sa carrière musicale

Le leader de la « Génération consciente » n’en finit pas d’impressionner son monde.Alors qu’il a marqué de son empreinte au niveau national,Pape Diouf était dans dans les locaux de l’une des plus grande(s) maison(s) de disque au monde, Universal Music Africa la semaine dernière pour lancer définitivement sa carrière internationale avec un gros contrat à la clé.L’artiste qui fait la fierté de la banlieue (originaire de Pikine) rappelons- le,a réussi tous ses paris partout à travers le monde notamment en France on s’en souvient à l’AccorHotels Arena (Bercy) avec un monde de « ouf »venu apprécier la prestation de haute facture tant dans le domaine de l’ambiance que celui de la revalorisation de notre culture.Avec cet accord conclu avec le label « Universal Music Africa »,nous sommes en mesure de vous révéler que le lead vocal de la « Génération Consciente » travaille d’arrache pied pour amener la musique sénégalais et africaine en général dans les plus hautes sphères du monde .

