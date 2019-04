Darou Mousty, de son nom authentique Darou Mouhty, est une ville religieuse mouride située à 28 km de Touba, au Sénégal. Située dans la région de Louga, c’est la deuxième ville la plus peuplée de la région après le chef-lieu de la région du même nom. C’est aussi le chef-lieu de l’arrondissement de Darou Mousty. Fondé sur le ndigueul de son frere et guide KHADIMOU RASSOUL, DAROU MOUHTY reste la deuxieme plus grande ville du mouridisme apres TOUBA.

