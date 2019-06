(05 Photos) Vie de famille : Pape Cheikh et Kya prennent une décision de taille

Pape Cheikh Diallo et Kya Aïdara sont tout le temps exposés devant le petit écran. Avec le métier qu’ils ont choisi, impossible de se faire rare. Mais ils ont déjà étudié tous ces paramètres avant la venue d’un bébé.

Le couple glamour de la Télévision Futurs Médias a accueilli un nouveau-né il y a quelques mois. Mais des décisions importantes ont été prises et elles sont en train d’être appliquées.

Le jour du baptême du fils des deux animateurs, on a assisté a un cocktails de belles tenues, décors et invités de marque. Mais le plus surprenant c’est la non apparition d’un seul cliché du bébé malgré les nombreux clichés partagés sur internet. Les nouveaux parents ont dès sa naissance décidé de le mettre à l’écart des radars.

Même si Pape et Kya sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ne laissent aucun indice pouvant rendre publique le magnifique visage de leur bout de chou. Ce qui est sûr, c’est une très bonne décision que tout parent célèbre aimerait appliquer. Pour vivre heureux, vivons cachés; ça les parents de bébé Serigne Fallou l’ont compris.