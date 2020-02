Les paris ont commencé beaucoup plus tôt lors des préliminaires et beaucoup ont déclaré que Naomie Nishimwe sortirait gagnante, et en effet, elle a été couronnée Miss Rwanda 2020 dans la nuit du 22 février 2020, soit samedi dernier.

Eh bien, certains ont spéculé qu’elle était censée gagner le concours parce que «l’un des plus grands sponsors du concours lui a montré son soutien».

À l’Intare Conference Arena, un bel endroit situé à Rusororo dans la périphérie de Kigali, Naomie affrontait 18 concurrents en demi-finale, mais parmi eux, le jury voulait 10 finalistes dont une miss, deux finalistes et Miss Popularité, entre autres seraient sélectionnés sur le mérite.

Pour y arriver, chaque fille devait répondre à une et une seule question en deux à trois minutes.