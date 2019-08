05 Photos – Zahra, Bijou et Kya Aidara : le trio des femmes de célébrités

S’il y a des femmes qui font le buzz dans le monde du people, c’est bien elles. Limametti.com veut nommer Zahra , Bijou et Bijou. Ce trio a quelque chose de spécial que les internautes ont surement deviné. Il s’agit de leur complicité dans leur affaire, c’est à dire leur comportement. En effet, que ce soit Bijou, Zahra et Kya Aidara, elles ont toutes travaillé dans une même structure la TFM. L’autre constant est qu’elles ont aussi épousé des maris très célèbres. Si le marie de Kya et Zahra sont connus, celui de Bijou très cachotière n’est pas très visible sur la toile. Cependant les trois mousquetaires sont très proches et se rencontrent souvent pour faire leur affaires de femmes.

La preuve, limametti.com a constaté lors du Baptême de la fille de Kouyayé cette grande complicité entre Bijou et Zahra. L’animatrice n’a pas lésiné sur les moyens pour soutenir sa « soeur ». En tout cas limametti.com prie pour que cette complicité très rare entre les filles puisse continuer dans la joie, l’humour et la sincérité au service de leur mari.