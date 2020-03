Elle a fait son entrée dans le paysage audiovisuel, un peu comme un cheveu dans la soupe… Aujourd’hui, elle fait partie des animatrices qui comptent à la Télévision futurs médias (Tfm). Rokhyatou Aïdara, plus connu sous le surnom de Kya, est devenue, en l’espace d’un an, une star du petit écran. Outre la matinale «Yéwoulen» et la capsule «Cash Chrono», elle monnaye également ses talents de «marketeuse» au service commercial du Gfm. Face à «L’Obs», elle a accepté de se soumette au jeu de questions-réponses. Sa rencontre avec Bouba Ndour, sa vie d’animatrice, son divorce, Kya se dévoile…

