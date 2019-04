05 photos: Zeyna, la fille de Viviane et Bouba, fierté de ses parents

Désormais, on ne dira plus la « petite » Zeyna Ndour, car ce n’est plus une gamine. La fille de la reine du Jolof Band, Viviane Chidid et de Bouba Ndour est vraiment entrée dans la cour des grands.

Malgré le divorce de ses parents qui se sont ensuite remariés chacun de leur côté, Zeyna Ndour et son petit frère Phillipe Ndour ont gardé la tête haute et ont remonté ensemble ses moments difficiles concernant la séparation de leurs parents.

Voici quelques clichés de la ravissante Zeyna complètement métamorphosée en femme fatale. Elle est belle et a de la classe !

Avec Limametti