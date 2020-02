Depuis qu’elle s’est installée aux Etats-Unis, Zeyna Ndour ne fait que pousser et devient une grande fille. Elle n’est plus la petit fille qui s’affichait le plus souvent avec sa mère.

Aujourd’hui, la fille Viviane Chidid et de Bouba Ndour est une jeune dame qui attire le regard avec sa belle silhouette et ses styles. Sur les réseaux sociaux, elle dévoile ses nouveaux clichés qui prouvent qu’elle suit les traces de sa mère.