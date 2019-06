05 PHOTOS: Accident devant l’Ecole des officiers de la gendarmerie à Ouakam

Très inquiétant. Les tristes images ont été prises devant l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, sur la route de Ouakam, ce dimanche, 16 juin, un peu avant 15 heures. Une course poursuite qui aurait pu être fatale, d’autant plus que les taxis avaient à leur bord des passagers. Selon des informations recueillies sur place par emedia.sn, au nombre de deux (2), ils seraient hors de danger, sains et saufs.

L’un des chauffeurs impliqués introuvable, l’autre du nom de Saliou Faye, accuse gravement l’autre. « Il roulait derrière moi, tout à coup, son taxi s’est retrouvé sur le mien », confie-t-il, encore sous le choc. Un élément qui en dit long sur la violence du choc, sur place, les badauds, qui ont assiégé les lieux de l’accident, n’en reviennent toujours pas. C’est la stupéfaction générale.

Une procédure enclenchée, les gendarmes en faction ont pris les choses en main, confisquant les pièces d’identité des auteurs de l’accident.