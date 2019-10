« Je m’assume totalement », affirme Aya Nakamura dans les colonnes de « Cosmopolitan ». La chanteuse a parlé beauté et maquillage avec le magazine et ne cache rien de son amour pour les faux ongles, les faux cils et les mèches.

La musique, Aya Nakamura en a fait son métier. La chanteuse a une autre passion : la beauté ! Elle s’est lancée en sortant deux produits conçus en collaboration avec M.A.C, et révèle, à propos de son propre style : « Je suis une meuf pas naturelle (…). Je suis comme ça.«

C’est avec l’édition française de Cosmopolitan qu’Aya Nakamura a discuté beauté et maquillage. La chanteuse et jeune maman de 24 ans, récemment vue sur le plateau de l’émission Clique, est une experte en la matière selon Tom Sapin, le senior artist M.A.C France. En interview, elle a évoqué sa collaboration avec la marque, une mini-collection de deux produits (un gloss et un lipstick), disponibles depuis le 18 octobre 2019.

Au sujet de son propre look, Aya déclare : « Je m’assume totalement. Je mets des faux ongles, des faux cils, des mèches, je kiffe en fait. Je suis une meuf pas naturelle, mais tu ne peux pas m’en vouloir. Je suis comme ça. » Effectivement, Aya prend un malin plaisir à surprendre ses fans en changeant de coiffure et de manucure régulièrement, à chaque apparition publique, sortie de clip ou publication Instagram.

Par exemple, Aya Nakamura possède les cheveux bleu électrique sur la cover de son dernier album, Nakamura (récemment réédité avec cinq titres inédits). Le 18 septembre dernier, elle s’était présentée à ses fans au centre commercial Westfield Parly 2 dans la ville du Chesnay (Yvelines, 78), coiffée de cheveux bleu turquoise. Moins d’une semaine plus tard, le 26 septembre 2019, elle retrouvait sa coloration naturelle pour le défilé de lingerie Etam au stade Roland-Garros.

Sur le plateau de Clique, au côté de l’acteur Vincent Cassel, Aya portait un carré. Quelle coupe arborera-t-elle à sa prochaine sortie ?