06 Photos – Chirurgie esthétique : La somme faramineuse déboursée par Guigui pour refaire son balcon

Le débat autour des nouvelles courbes généreuses de Clémentine Sarr alias Guigui, alimente les débats. Avec un surplus de poids et des photos aguicheuses, elle attire le regard avec ses dernières photos.

Toujours entre les avions pour ses déplacements vers l’Europe et l’Amérique, l’auteure de « Bombal » ne voyage pas seulement pour sa carrière d’artiste. Même si la plus part de ses enregistrements pour son prochain album se font à Paris, la perle rare a aussi des rendez-vous à Genève où elle fait recours à la chirurgie. Son but principal : refaire son balcon et le rendre plus énorme et raffermi.

Une source proche de la chanteuse vient de faire une révélation surprenante sur la somme colossale déboursée pour cette pratique. 30.000€, est le montant que son petit ami allemand lui a offert pour la soutenir dans cette chirurgie esthétique mammaire.

Fière de ses nouvelles courbes, Guigui affiche désormais un physique de rêve sur les réseaux sociaux. Jointe par Limametti.com pour plus de détails sur cette affaire, elle laisse une réponse qui installe encore le doute. « Hmmmmm… On en reparlera… »,dit-elle avant de raccrocher le téléphone.