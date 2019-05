GALSEN221 – Pod a rencontré l’une des plus grandes stars de l’histoire de la lutte sénégalaise. En tout cas, l’un des plus médiatisés. Il s’agit bien évidemment de Balla Gaye 2. Ce dernier, vêtue de manière très décontractée comme bien souvent, a passé un agréable moment en compagnie de l’acteur et de sa somptueuse épouse Lysa.

GALSEN221TV