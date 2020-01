GALSEN221 – Il y a quelques jours, le fameux Kocc Barma avait annoncé son grand retour, faisant même quelques victimes dans la foulée. Reprenant la méthode qui a fait son succès, l’inconnu le plus célèbre du Sénégal a décidé d’accorder désormais une chance à ses potentiels victimes en leur proposant de ne pas publier leurs vidéos et/ou photos contre un don de sang de cinq (5) ou des dons dans une pouponnière, histoire de se « racheter ». Alors que sa dernière victime en date est un footballeur en deuxième division française dont nous préférons taire le nom, GALSEN221 est en mesure de dire que ce dernier a accepté le « deal » pour s’éviter une humiliation certaine. C’est d’ailleurs le premier à « profiter » de cette nouvelle formule instaurée par Kocc Barma. Ainsi, GALSEN221 s’est procuré les images prouvant que le mis en cause a bel et bien convaincu des personnes qui se sont livrées à un don de sang. Mieux, au lieu de se limiter aux 5 personnes demandées, le footballeur en a ajouté une de plus. Avec ce geste, ce dernier s’assure de ne pas voir ses photos intimes inondées la toile. Pour rappel, Kocc Barma a fait son retour depuis quelques semaines en annonçant la reprise de ses activités. Contrairement à son premier passage, il a décidé de donner la chance à ses victimes de se racheter en procédant à un don de sang en compagnie d’autres personnes ou des dons dans une pouponnière. Selon ses propos, le sang qui a été donné grâce au footballeur permettra peut-être de sauver des vies et c’est ce qui compte.

Yoff océan Titre foncier 600m2 pieds dans l'eau Contact: 776356194